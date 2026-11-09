ЕС примет участие в переговорах в Абу-Даби

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз в продолжение дискуссий, состоявшихся в Майами, а также на прошлой неделе в Брюсселе, примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби, подтвердила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Эти встречи являются частью текущих усилий по достижению мира, предпринимаемых совместно с другими партнерами. Вопросы мирного урегулирования будут также обсуждаться на уровне лидеров позднее на этой неделе в Дублине в рамках неформального заседания Европейского совета", - заявила она.

Она добавила, что на "Берлинском форуме" (встречи "коалиции желающих" 19 ноября - ИФ) появится возможность обсудить "вопросы укрепления Украины, включая некоторые аспекты финансирования, а также продолжающиеся дипломатические усилия".

Ранее 9 ноября об "участии Евросоюза наряду с нашими партнерами" в переговорах в Абу-Даби сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.