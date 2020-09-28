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Чиновники заявили об единичных случаях COVID-19 среди школьников в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Коронавирус, выявленный в отдельных школах, наблюдается у сотрудников, но не у учащихся, что может говорить об ослаблении санитарно-эпидемиологических правил руководителями этих образовательных учреждений, заявляют в Минпросвещении.

"Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Минпросвещения России вместе с соответствующими органами сделало все необходимое, чтобы учебный год начался очно в штатном режиме. Все школы были готовы к началу учебного года с учетом требований Роспотребнадзора", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркивают, что "принимаются все необходимые меры для того, чтобы избежать распространения инфекции, заболевшие в оперативном порядке изолируются". Там также отметили, что Минпросвещения регулярно изучает обращения граждан на горячую линию в связи с коронавирусом и "призывает регионы усилить контроль за соблюдением в школах правил, предписанных Роспотребнадзором и Минздравом России".

Ранее в ведомстве сообщили, что по данным на сегодняшний день по РФ в целом на карантин по гриппу, но не по коронавирусу, закрыты 111 из почти 40 тысяч российских школ.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения Коронавирус

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