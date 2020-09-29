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В Омске осудили сектантку, выманившую у мужчины всю недвижимость жены

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Омске приговорил к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима местную жительницу - адепта школы духовного развития "Ваше будущее", обвиняемую в мошенничестве на сумму более 60 млн рублей и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным следствия, в 2017 году четверо адептов так называемой школы духовного развития "Ваше будущее", узнав, что один из посетителей школы во время отсутствия его гражданской жены распоряжается сетью магазинов мобильных телефонов, машиной BMW-Х5 и живет в коттедже, решили обманом завладеть всем этим имуществом.

"Общей целью соучастников было внушить мужчине, что он "избранный", а его сожительница и все материальные ценности не дают ему духовно расти, отрицательно на него влияют, вплоть до его возможной гибели, если от всего этого не избавиться", - говорится в сообщении.

Находясь под непрерывным психическим воздействием, мужчина согласился переоформить на своих "благодетелей" все имущество - пять торговых помещений, коттедж, автомобиль, гаражный бокс и 100% доли в уставном капитале фирмы. По данным полиции, все сделки купли-продажи оформляли за его счет, а стоимость имущества во всех случаях была занижена. Кроме того, сектанты забрали одежду и обувь семейной пары, их ювелирные украшения, компьютерную и бытовую технику.

Гражданская жена мужчины в это время находилась за границей, а по возвращении она буквально не узнала сожителя. По ее словам, он стал вести себя неадекватно, выглядел неопрятно и избегал общения с ней. Полиция выяснила, что "духовные" семинары мужчина посещал с сентября 2015 по июль 2017 года, говоря сожительнице, что ходит на бухгалтерские курсы.

Сумма материального ущерба, причиненного заявительнице, составила более 55 млн рублей, ее сожителю - более 7 млн. Кроме того, постоянное воздействие на мужчину вызвало у него психическое расстройство, что было подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

Недвижимость потерпевшим позже все же удалось вернуть - сделки купли-продажи были признаны судом недействительными.

Все фигуранты дела были задержаны в 2017 году, одна из них - руководитель "школы" - через год умерла.

В ходе предварительного следствия одна из обвиняемых заключила со следствием соглашение о сотрудничестве, и ее дело выделили в отдельное производство. Суд в Омске приговорил 41-летнюю женщину к трем годам и десяти месяцам колонии за мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело в отношении двух других обвиняемых еще рассматривается в суде.

Омск

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