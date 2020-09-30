Посол Франции в Москве призвал прояснить ситуацию с "Новичком"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Случившееся с политиком Алексеем Навальным необходимо максимально прояснить и расследовать, поскольку речь идет об использовании вещества, запрещенного международным правом - нейроотравляющего вещества, заявил в Екатеринбурге посол Франции в России Пьер Леви.

"Это не русско-французская проблема, так же как это не русско-германская проблема. Это проблема международного уровня, которая способствует напряженности во всем мире, она касается всего человечества", - сказал он.

Вопрос, что случилось, прежде всего адресуется России, и это дело необходимо досконально расследовать, считает посол.

По его словам, произошла попытка убийства российского гражданина на российской территории. Дипломат напомнил, что российская сторона направила Франции запрос о юридической помощи и попросила предоставить всю известную информацию. Теперь французская юриспруденция должна ответить на это обращение.

"Не только Европа, но другие страны тоже ждут прояснения ситуации. Но это ни коим образом не ухудшает отношений с Россией и не вредит тем стремлениям, которые мы имеем по развитию экономики, по развитию политических отношений, по сотрудничеству в области безопасности с Россией", - добавил Леви.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно назвал несомненным применение химоружия в этой ситуации и потребовал у России разъяснений.

Ранее правительство Германии и канцлер Ангела Меркель лично не раз называли инцидент с Навальным международной проблемой, а не вопросом двусторонних отношений с Россией. По словам Меркель, случившееся потребует международной реакции.

В Москве отрицают, что в ситуации с Навальным было применено химическое оружие. Одни чиновники напоминают, что Россия уничтожила все имеющиеся у нее отравляющие вещества, другие - что вещества группы "Новичок" разрабатывают на Западе, третьи - что российские медики не нашли у Навального следов отравления.