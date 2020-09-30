Бизнес попросит освободить от повышенного НДПИ быстрорастущие горнодобывающие проекты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Горнодобывающие компании попросят правительство с 2021 года освободить от повышенного НДПИ дополнительную добычу в рамках инвестпроектов, демонстрирующих рост годового производства не менее чем на 10%.

Это одно из предложений, подготовленных ко встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым 1 октября, рассказали "Интерфаксу" источники в отрасли. Варианты дифференциации НДПИ обсуждались во вторник на совещании в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вывести такую добычу из-под повышающего рентного коэффициента бизнес предлагает уже с 2021 года, взяв за базовый уровень добычу в текущем году, сказал один из собеседников агентства. Просить полностью освободить от повышенного НДПИ проекты с растущей добычей компании не собираются - уже понятно, что на это правительство не пойдет и существующие объемы добычи будут облагаться НДПИ с коэффициентом 3,5, отмечает он.

Другие предложения по смягчению роста НДПИ, подготовленные к совещанию с Белоусовым, уже звучали на его встрече с бизнесом 22 сентября. Это сохранение НДПИ для месторождений в Арктической зоне, а также для компаний, осуществляющих переработку добываемой руды в России (с таким предложением выступал владелец НЛМК Владимир Лисин, предлагая брать повышенную ренту только с экспортеров).

Госдума 29 сентября приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2021 года НДПИ на добычу большинства твердых полезных ископаемых. Увеличивающий рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ вводится, в том числе, для калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).

Ко второму чтению в законопроект было введено исключение для полезных ископаемых, добытых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%. Для них НДПИ не повышается и рентный коэффициент устанавливается в размере 1 сроком на 5 лет после начала промышленной добычи. Решение освободить от нового НДПИ проекты, реализуемые в рамках СЗПК, было принято по итогам встречи бизнеса с Белоусовым на прошлой неделе.

Третье чтение законопроекта планируется на 30 сентября.

Аналитики сходятся во мнении, что увеличение НДПИ среди металлургов будет наиболее ощутимо для "Норникеля", который потеряет 4-5% EBITDA за 2021 год. Дополнительные платежи компании в следующем году, по оценкам разных инвестбанков, могут составить $350-500 млн. В 2019 году, согласно годовому отчету, НДПИ и иные обязательные платежи обошлись "Норникелю" в $221 млн.

У "РусАла" под угрозой до 6,5% EBITDA 2021 года, плюс снижение дивидендов от "Норникеля" на $60 млн в год, подсчитали в "Атоне". Аналитики Sova Capital и "Ренессанс Капитала" оценивают эффект для компании более сдержанно - в 2,9% и 1,8% EBITDA соответственно.

По оценке Юрия Власова из Sova Capital, "Северсталь" из-за повышения НДПИ в следующем году может недосчитаться 3,1% EBITDA, НЛМК - 1,1% EBITDA, Evraz - 0,6%. Меньше всего из металлургов пострадает ММК благодаря низкой интеграции в сырье (-0,2% EBITDA).

Производители минудобрений оценивают дополнительные расходы от предложенного Минфином повышения НДПИ в 6 млрд рублей с 2021 года (в 2019 году отрасль заплатила 2,4 млрд рублей НДПИ), рассказывал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовленными для правительства материалами. Только для "ФосАгро" дополнительные расходы по НДПИ в следующем году могут составить $32-37 млн, считают аналитики. "Акрон", по оценке "Ренессанс Капитала", может заплатить дополнительно $8 млн (1,3% EBITDA). "Уралкалий" оценивает дополнительные издержки на НДПИ с 2021 года в сумму не менее 2 млрд рублей, говорили в компании.