Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Бизнес попросит сделать рентный коэффициент не только фискальным, но и стимулирующим

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес хочет договориться с правительством о том, чтобы "рентный коэффициент", при помощи которого в 2021 г. бюджет должен получить порядка 55 млрд рублей от металлургов и химиков, был не только фискальным, но и стимулирующим, и чиновники готовы это обсуждать, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

В РоссииВ Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИЧитать подробнее

Его спросили, о чем представители бизнеса будут говорить 1 октября с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Предполагается, что обсуждаться будут предложенные Минфином изменения НДД и НДПИ.

"Считаем, что с 2023-2024 года можно идеологию рентного коэффициента сделать рациональной, не только фискальный компонент прописать, но и компонент стимулирования - той же дополнительной переработки сырья внутри России, учесть сложности добычи в арктических и дальневосточных регионах, какую-то дифференциацию ввести по выработанным и богатым месторождениям", - сказал глава РСПП.

"Много есть критериев, которые признаются правительством в качестве разумного обоснования для дифференциации, и мы хотели бы уже начать сейчас обсуждение этих параметров. И, может быть, даже до конца года могли бы соответствующие поправки в законодательство инкорпорировать - с тем, чтобы было понятно, что когда временное применение рентного коэффициента как некоей фискальной меры закончится, у нас будет новый механизм, который будет понятен всем", - отметил он.

"Мы хотели бы зафиксировать позицию правительства, что введение коэффициента 3,5 - временная мера, лучше на год, максимум - на два. За это время можно разработать систему дифференциации коэффициента, исходя из качества месторождения, степени добавленной стоимости в экспортируемой продукции и степени обработки внутри РФ", - подытожил Шохин.

Госдума приняла 30 сентября в третьем чтении закон о повышении с 1 января 2021 года НДПИ на добычу большинства твердых полезных ископаемых. Согласно ему, увеличивающий рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ вводится, в том числе, для калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 рублей/т).

Ко второму чтению в законопроект было введено исключение для полезных ископаемых, добытых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%. Для них НДПИ не повышается и рентный коэффициент устанавливается в размере 1 сроком на 5 лет после начала промышленной добычи. Решение освободить от нового НДПИ проекты, реализуемые в рамках СЗПК, было принято по итогам встречи бизнеса с Белоусовым на прошлой неделе.

Стабилизационная оговорка для проектов в рамках механизма СЗПК и специнвестконтрактов (СПИК) - на данный момент одна из ключевых задач для бизнеса в дискуссии с правительством. "Самое главное, что мы бы хотели бы решить окончательно и бесповоротно - включение в стабилизационную оговорку по СЗПК и СПИКам. Это решаемый вопрос, поскольку не бюджетоемкий. Это 2021-2022-2023 годы", - отметил Шохин.

Он подтвердил, что горнодобывающие компании будут просить правительство РФ освободить от повышенного НДПИ дополнительную добычу в рамках инвестпроектов, демонстрирующих рост годового производства не менее чем на 10%.

"Не только СЗПК и СПИКи, но и инвестиционные проекты, которые дают серьезный прирост добычи, мы считаем, их тоже надо выводить из-под высоких коэффициентов. Поскольку, как правило, это крупные инвестиции, и надо им тоже сохранять условия ведения бизнеса по типу СЗПК", - сказал глава РСПП.

"Это счетные вещи, надо считать и обсуждать", - отметил он.

Шохин добавил, что вопросы фискальной нагрузки в нефтяной отрасли в рамках этого диалога на данный момент не обсуждаются.

РСПП Андрей Белоусов Александр Шохин Госдума Минфин

Новости по теме

Новости

Правительство предложило год не индексировать зарплаты чиновникам

Пандемия коронавируса

Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений

Эксперт Роспотребнадзора допустила введение новых COVID-ограничений

Глава СПЧ отметил "неприглядность" судов в деле Дмитриева

Эксперты назвали аномальной ситуацию с облаками в Крыму

Эксперты назвали аномальной ситуацию с облаками в Крыму

Правительство предложило еще на год продлить "заморозку" накопительной пенсии

Правительство предложило еще на год продлить "заморозку" накопительной пенсии

Вице-спикер Думы Гордеев призвал не голосовать за проект федерального бюджета

В Думе услышали "стоны" бизнеса при реформе НДД и повышении НДПИ

Члены избиркома Петербурга решили пока не уходить в отставку

Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Экономический кризис

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');