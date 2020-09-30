Бизнес попросит сделать рентный коэффициент не только фискальным, но и стимулирующим

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бизнес хочет договориться с правительством о том, чтобы "рентный коэффициент", при помощи которого в 2021 г. бюджет должен получить порядка 55 млрд рублей от металлургов и химиков, был не только фискальным, но и стимулирующим, и чиновники готовы это обсуждать, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Его спросили, о чем представители бизнеса будут говорить 1 октября с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Предполагается, что обсуждаться будут предложенные Минфином изменения НДД и НДПИ.

"Считаем, что с 2023-2024 года можно идеологию рентного коэффициента сделать рациональной, не только фискальный компонент прописать, но и компонент стимулирования - той же дополнительной переработки сырья внутри России, учесть сложности добычи в арктических и дальневосточных регионах, какую-то дифференциацию ввести по выработанным и богатым месторождениям", - сказал глава РСПП.

"Много есть критериев, которые признаются правительством в качестве разумного обоснования для дифференциации, и мы хотели бы уже начать сейчас обсуждение этих параметров. И, может быть, даже до конца года могли бы соответствующие поправки в законодательство инкорпорировать - с тем, чтобы было понятно, что когда временное применение рентного коэффициента как некоей фискальной меры закончится, у нас будет новый механизм, который будет понятен всем", - отметил он.

"Мы хотели бы зафиксировать позицию правительства, что введение коэффициента 3,5 - временная мера, лучше на год, максимум - на два. За это время можно разработать систему дифференциации коэффициента, исходя из качества месторождения, степени добавленной стоимости в экспортируемой продукции и степени обработки внутри РФ", - подытожил Шохин.

Госдума приняла 30 сентября в третьем чтении закон о повышении с 1 января 2021 года НДПИ на добычу большинства твердых полезных ископаемых. Согласно ему, увеличивающий рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ вводится, в том числе, для калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 рублей/т).

Ко второму чтению в законопроект было введено исключение для полезных ископаемых, добытых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на участках недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%. Для них НДПИ не повышается и рентный коэффициент устанавливается в размере 1 сроком на 5 лет после начала промышленной добычи. Решение освободить от нового НДПИ проекты, реализуемые в рамках СЗПК, было принято по итогам встречи бизнеса с Белоусовым на прошлой неделе.

Стабилизационная оговорка для проектов в рамках механизма СЗПК и специнвестконтрактов (СПИК) - на данный момент одна из ключевых задач для бизнеса в дискуссии с правительством. "Самое главное, что мы бы хотели бы решить окончательно и бесповоротно - включение в стабилизационную оговорку по СЗПК и СПИКам. Это решаемый вопрос, поскольку не бюджетоемкий. Это 2021-2022-2023 годы", - отметил Шохин.

Он подтвердил, что горнодобывающие компании будут просить правительство РФ освободить от повышенного НДПИ дополнительную добычу в рамках инвестпроектов, демонстрирующих рост годового производства не менее чем на 10%.

"Не только СЗПК и СПИКи, но и инвестиционные проекты, которые дают серьезный прирост добычи, мы считаем, их тоже надо выводить из-под высоких коэффициентов. Поскольку, как правило, это крупные инвестиции, и надо им тоже сохранять условия ведения бизнеса по типу СЗПК", - сказал глава РСПП.

"Это счетные вещи, надо считать и обсуждать", - отметил он.

Шохин добавил, что вопросы фискальной нагрузки в нефтяной отрасли в рамках этого диалога на данный момент не обсуждаются.