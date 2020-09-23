Правительство не поддержало идею освободить месторождения в Арктике от повышения НДПИ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Предложение сохранить прежнюю налоговую нагрузку для месторождений в Арктической зоне, которое рассматривалось в русле дифференциации НДПИ для горнодобывающих компаний, не нашло поддержки в правительстве, сообщили "Интерфаксу" участники состоявшейся во вторник, 22 сентября, встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Реализация этого предложения позволила бы с 2022 года освободить от роста НДПИ, в частности, основные предприятия "Норильского никеля", которые расположены на Таймыре и в Мурманской области (Заполярный филиал и Кольская ГМК), а также предприятия по производству апатитового концентрата "ФосАгро", "Акрона" и "ЕвроХима" в Мурманской области.

На 2021 год решение о повышении НДПИ для горнодобывающей отрасли в 3,5 раза уже принято, но правительство и Минфин готовы обсуждать дифференциацию налога, начиная с 2022 года, при условии сохранения поступлений в бюджет на уровне около 56 млрд рублей, отмечают собеседники агентства.

Идея освобождения от нагрузки арктических проектов исходила от РСПП и не была принята во внимание, сказал один из источников.

Помимо предприятий в арктической зоне, бизнес назвал и другие проекты, чья рентабельность может существенно упасть и даже уйти в минус при росте НДПИ. У "Северстали" это Яковлевский рудник, у Evraz - Шерегешский рудник и проект по расширению Качканарского ГОКа. У "Норникеля" нерентабельным может стать рудник "Северный Глубокий" Кольской ГМК (Мурманская область), говорит собеседник агентства.

Договориться бизнесу удалось пока только о защите от повышения НДПИ новых инвестпроектов, реализуемых через механизмы Специального инвестиционного контракта (СПИК) и Соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), рассказывали во вторник участники совещания.

В среду Белоусов, не приводя деталей, сообщил о том, что договоренность о выведении из-под повышенного рентного коэффициента новых проектов достигнута. "Конструктивно договорились о следующем: мы выведем из-под этого решения новые проекты. Соответствующая поправка должна быть внесена в Налоговый кодекс. То есть новые проекты не должны пострадать из-за введения этого налога. Никаких выпадающих доходов для бюджета это не принесет, потому что налоги эти будут где-то в 2023, 2024, 2025 году, а 2021 и 2022 годы это никак не затронет", - сказал первый вице-премьер.

Подготовленный Минфином и уже внесенный в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс вводит увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года.

Поправки по новым проектам планируется внести ко второму чтению законопроекта, с тем, чтобы они начали действовать уже со следующего года. Предложения бизнеса по дифференциации НДПИ с 2022 года будут обсуждаться в рамках рабочей группы, которую решено было создать по итогам вчерашнего совещания. Следующая встреча по этой теме пройдет 29 сентября в РСПП, говорят собеседники агентства.

Какие потери понесут компании из-за повышения НДПИ - оценки экспертов

Аналитики сходятся во мнении, что увеличение НДПИ среди металлургов будет наиболее ощутимо для "Норникеля", который потеряет 4-5% EBITDA за 2021 год. Дополнительные платежи компании в следующем году, по оценкам разных инвестбанков, могут составить $350-500 млн. В 2019 году, согласно годовому отчету, НДПИ и иные обязательные платежи обошлись "Норникелю" в $221 млн.

У "РусАла" под угрозой до 6,5% EBITDA 2021 года, плюс снижение дивидендов от "Норникеля" на $60 млн в год, подсчитали в "Атоне". Аналитики Sova Capital и "Ренессанс Капитала" оценивают эффект для компании более сдержанно - в 2,9% и 1,8% EBITDA соответственно.

По оценке Юрия Власова из Sova Capital, "Северсталь" из-за повышения НДПИ в следующем году может недосчитаться 3,1% EBITDA, НЛМК - 1,1% EBITDA, Evraz - 0,6%. Меньше всего из металлургов пострадает ММК благодаря низкой интеграции в сырье (-0,2% EBITDA).

Производители минудобрений оценивают дополнительные расходы от предложенного Минфином повышения НДПИ в 6 млрд рублей с 2021 года (в 2019 году отрасль заплатила 2,4 млрд рублей НДПИ), рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовленными для правительства материалами. Только для "ФосАгро" дополнительные расходы по НДПИ в следующем году могут составить $32-37 млн, считают аналитики. "Акрон", по оценке "Ренессанс Капитала", может заплатить дополнительно $8 млн (1,3% EBITDA).