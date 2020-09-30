Совет Думы и комитеты подготовят к онлайн-заседаниям

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту подготовить думские комитеты и Совет Думы к переводу заседаний в формат видеоконференции, рассказал "Интерфаксу" источник в нижней палате парламента.

До сих пор Совет Думы и комитета проводили заседания очно.

В минувший вторник Володин объявил, что если за неделю до того в Думе было десять депутатов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, то 29 сентября таких было уже 18. Поэтому он решил ввести дополнительные меры эпидемиологической защиты.

По его словам, в зале пленарных заседаний изменили рассадку депутатов, а часть думских структур переведут на дистанционную работу. Он также попросил сократить количество посетителей и принимать их "только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов". Круглые столы и заседания комитетов он предложил проводить по видеоконференции.

23 сентября умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, он был заражен коронавирусом.

В начале осенней сессии Володин настоятельно призвал депутатов из группы риска по коронавирусу перейти на удаленную работу.

Ограничения в работе Думы из-за коронавируса начали вводить еще в марте. Тогда был ограничен доступ посетителей в парламентский комплекс, депутатов, которым больше 65 лет, перевели на дистанционный режим работы, число пленарных заседаний сократили с трех в неделю до двух.