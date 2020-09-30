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Госдума повысила в 3,5 раза НДПИ на металлы и минеральные удобрения

Госдума повысила в 3,5 раза НДПИ на металлы и минеральные удобрения
Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 1 января 2021 года вводит рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на ряд твердых полезных ископаемых. Документ (N1023276-7) был внесен в Госдуму правительством 18 сентября.

В Налоговый кодекс, в статью, где прописаны ставки НДПИ на твердые полезные ископаемые, вводится рентный коэффициент (К-рента). Коэффициент в размере 3,5 к ставке НДПИ предлагается применять к ряду видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, природной соли и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).

Между первым и вторым чтением законопроекта бизнесу удалось добиться пятилетней отсрочки на применение повышающего коэффициента для новых проектов по добыче, по которым заключены соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Степень выработанности запасов на этих участках по состоянию на 1 января 2021 г. должна составлять менее 1%.

Минфин рассчитывает, что повышение НДПИ даст бюджету дополнительно 56 млрд рублей в год. По сообщению ряда СМИ, компании готовят дополнительные предложения по смягчению законопроекта.

Другим пакетом поправок, теперь уже в Бюджетный кодекс, изменен также норматив распределения доходов от повышения НДПИ между федеральным и региональными бюджетами: доходы от повышенного в 3,5 раза НДПИ будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 87%, а в региональный - по нормативу 17%. В отношении твердых полезных ископаемых, ставка НДПИ в отношении которых не менялась, сохраняется действующий норматив распределения доходов: в федеральный бюджет 40%, в региональный - 50%.

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