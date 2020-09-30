Минфин ждет роста поступлений от НДД в 2021 году в 4,4 раза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета от уплаты НДД в 2021 году прогнозируются в объеме 636,7 млрд рублей, что в 4,4 раза больше, чем в 2020 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Проект внесли 30 сентября в Госдуму.

В 2022 году эти поступления могут увеличиться на 16,2%, до 740 млрд руб., в 2023 году еще на 6,5% - до 788 млрд руб.

Прогнозируемый рост поступлений в 2021 году связан главным образом с корректировкой параметров "режима НДД", в том числе в целях компенсации потерь федерального бюджета, возникших в результате его применения на отдельных участках недр, расширением списка участников действующего режима и переводом месторождений с выработанностью более 80% на режим НДД (3 тип), поясняется в документе.

Также в прогнозе учтены ожидаемое восстановление цены на нефть и рост объемов добычи после прекращения обязательств по ее снижению в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее в сентябре Минфин предложил ввести повышающий коэффициент в 3,5 для НДПИ для металлургов и производителей удобрений, отменить льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти и выработанных месторождений. Кроме того, законопроект корректирует парламенты НДД, которые существенно (с 1 до 1,95) повышают коэффициент при расчете налога для отдельных месторождений "второй группы".

Эти предложения прошли уже третье чтение в Госдуме.

Счетная палата в отзыве на них указывала, что Минфин на тот момент не представил детализированные расчеты и обоснования поступлений в федеральный бюджет от предлагаемых изменений. В частности, министерство не представило расчет компенсаций от введения НДД, указывали аудиторы.