Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов

Чрезвычайный и полномочный посол США в РФ Джон Джозеф Салливан Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о случившемся с политиком Алексеем Навальным и о возможных ответных мерах не относится к двусторонним отношениям России и США, заявил "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, в Вашингтоне определятся с реакцией на случившееся, когда получат все факты.

"Когда будут получены все факты, в том числе из ОЗХО, тогда США и остальные страны определятся с ответными действиями. Но кое-что нам уже известно: лаборатории - и речь идет не о лабораториях США, а о лабораториях Германии, Швеции и Франции, - подтвердили, что химическим веществом, использованным при отравлении господина Навального, был "Новичок", который был создан только в России и, если я не ошибаюсь, в советское время. Здесь встает целый ряд вопросов, самым значительным из которых, является, безусловно, использование этого отравляющего вещества, и ОЗХО в настоящее время изучает доказательства", - отметил дипломат.

Он пообещал, что в Вашингтоне будут руководствоваться фактами и "приверженностью запрету применения отравляющих веществ нервно-паралитического действия, а также исполнению обязательств по неприменению токсического оружия, взятых на себя всеми сторонами Конвенции о запрещении химического оружия, в том числе Соединенными Штатами Америки и Россией".

"Я думаю, что мы стали свидетелями выражения международным сообществом озабоченности в связи с использованием смертельно опасного отравляющего вещества нервно-паралитического действия. В данном случае оно было применено против гражданина России на российской территории", - сказал Салливан.

Ранее представители руководства Франции и Германии говорили, что ситуация не сводится к двусторонним отношениям этих стран с Россией, а является международной проблемой и суть ее - в применении запрещенного химического оружия.

Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Он был экстренно госпитализирован в Омске, а два дня спустя его перевезли в Берлин. Лаборатория бундесвера выяснила, что его отравили фосфорорганическим боевым веществом группы "Новичок". В Берлине заявили, что эти данные подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франции. Теперь ситуцию изучают в ОЗХО.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что в этой ситуации применение химоружия было несомненным.