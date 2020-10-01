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В Крыму ушел в отставку седьмой за шесть лет министр транспорта

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Министр транспорта Крыма Сергей Карпов, который занимал этот пост два года, уволен, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Я сегодня согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича", - сказал Аксенов в четверг на совещании, посвященном реализации госпрограмм.

Глава Крыма уточнил, что регламенты ремонта дорог в Крыму нарушаются, подведомственные Минтрансу организации не смогли организовать "должным образом" работу подрядчиков.

По его словам, новый министр на этот пост будет назначен в течение недели.

Накануне Аксенов сообщил об увольнении министра здравоохранения Крыма.

Карпов переехал в Крым из Санкт-Петербурга три года назад. Сначала он возглавлял госкомитет дорожного хозяйства Крыма, а в октябре 2018 года стал министром транспорта.

Карпов был седьмым министром транспорта Крыма с марта 2014 года – после воссоединения полуострова с Россией.

Крым Сергей Карпов

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