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В Крыму уволили попавшего под критику главу местного Минздрава

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов, который занимал этот пост около года, уволен, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он уточнил, что на этот пост будет назначен Александр Остапенко, который был главврачом одной из больниц Симферополя.

Ранее в среду Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса раскритиковал работу Минздрава Крыма из-за большого количество жалоб в связи с отказами в госпитализации больных.

Чемоданов занимал пост министра здравоохранения Крыма с июля 2019 года. Он был пятым министром здравоохранения Крыма с марта 2014 года – после воссоединения полуострова с Россией.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать ограничения: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 4,5 тыс. человек, 66 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 4 сентября – 101.

Крым Игорь Чемоданов Александр Остапенко

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