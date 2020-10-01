Сотрудники ДПС на Ставрополье застрелили водителя при задержании

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту превышения полномочий возбуждено в Ставропольском крае в отношении полицейских, которые при задержании применили табельное оружие и смертельно ранили водителя-нарушителя, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, ночью в четверг двое инспекторов ДПС в городе Лермонтов решили остановить автомобиль ВАЗ, водитель которого "вел себя подозрительно" и не остановил машину, несмотря на неоднократные требования полицейских.

"При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, в ходе которого один из них применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения водитель автомобиля скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). "В рамках расследования следствие даст оценку действиям и сотрудников полиции, и пытавшего от них скрыться водителя", - сказано в сообщении.

Между тем в краевом главке полиции сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. "Проводится служебная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента, произошедшего в Предгорном районе", - говорится в сообщении МВД.