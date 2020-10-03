На Ставрополье задержали сотрудника ДПС, застрелившего водителя

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета задержали в Предгорном районе Ставропольского края полицейского, который смертельно ранил водителя, оказывавшего сопротивление при задержании, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в субботу.

"Задержан полицейский, стрелявший в мужчину. По результатам проведения с его участием следственных действий будет решен вопрос о переквалификации инкриминируемых ему деяний", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что в настоящее время против полицейского и его коллеги возбуждено уголовное дело по статье 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Как сообщалось ранее со ссылкой на СКР, ночью 1 октября двое инспекторов ДПС в городе Лермонтов решили остановить автомобиль ВАЗ, водитель которого "вел себя подозрительно и не выполнил неоднократные требования об остановке автомобиля". При задержании молодой человек оказал сопротивление полицейским, в ходе которого один из них применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения водитель автомобиля скончался на месте.

Между тем в краевом главке полиции заявили, что по данному факту проводится служебная проверка. Как говорится в сообщении МВД, устанавливаются все обстоятельства инцидента, произошедшего в Предгорном районе.