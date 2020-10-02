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Мосгорсуд 23 октября проверит приговор по делу "Седьмой студии"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил на 23 октября начало рассмотрения апелляций на приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Дело поступило в суд 25 сентября.

Апелляции на приговор подали бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор РАМТа Софья Апфельбаум. Серебренников сказал, что обжаловать обвинительный приговор не будет, так как устал от судов.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов подтвердил, что Серебренников не будет участвовать в суде.

Все заявители настаивают на отмене обвинительного приговора и вынесении нового - оправдательного.

Гособвинение и потерпевшая сторона - Минкультуры - апелляций подавать не стали.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и оштрафовал на 800 000 рублей по обвинению в мошенничестве. Малобродский получил два года условно со штрафом в 300 000 рублей, экс-гендиректор АНО Итин - три года условно со штрафом в 200 000 рублей. Апфельбаум обвинение переквалифицировали на халатность, оштрафовали на 100 000 рублей, но освободили от наказания за сроком давности.

Суд также взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.

Суд и следствие установили, что бывшие руководители "Седьмой студии", объединившись и сформировав преступный план, под общим руководством Серебренникова, обманывая сотрудников Минкультуры, похитили почти 129 млн рублей из 216,5 млн, выделенных АНО из государственного бюджета на театральный проект "Платформа" в 2011-2014 годах. Апфельбаум вменили ненадлежащую проверку документов "Седьмой студии".

Все фигуранты дела вину отрицали.

Кирилл Серебренников Мещанский суд Алексей Малобродский Седьмая студия Софья Апфельбаум Мосгорсуд Минкультуры

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