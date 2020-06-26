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Александр Калягин не согласился с заявлением о "преступной группировке" в деле Серебренникова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин сказал, что воспринял с облегчением условный приговор фигурантам дела "Седьмой студии", однако подчеркнул, что никакой "преступной группировки", о которой говорил суд, не существовало.

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"С 11 утра с напряжением слежу за всеми новостями из зала Мещанского суда. И, наконец, сейчас выдохнул: "Хоть так!". Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин - на свободе, это главное. Огромная радость, что с Софьи Апфельбаум снято обвинение, осталась статья за халатность. Хотя понимаю, сколько ей пришлось за это время пережить", - заявил он через пресс-службу.

Калягину "обидно", что на суде прозвучало: "преступная группировка во главе с Кириллом Серебренников занимались хищениями". "Какая это преступная группа? Убежден, что Кирилл занимался творчеством, и, прежде всего, хотел успешно воплотить свои идеи, реализовать проект "Платформа", продвинуть инновационное искусство. Даже допускаю, что могли быть какие-то финансовые нарушения, но цель у этих людей была не обогатиться, а сделать дело, в которое они верили", - убежден он.

Несмотря на обвинительный приговор, "есть облегчение, они смогут работать и дальше, Кирилл будет ставить спектакли, и не важно, в каком статусе", заключил Калягин.

Мещанский суд Москвы назначил условные сроки создателю "Седьмой студии" Кириллу Серебренникову и двум бывшим менеджерам организации Юрию Итину и Алексею Малобродскому. Им также назначены штрафы, и с них суд взыскал в пользу Минкультуры около 129 млн рублей ущерба по этому делу. Суд признал всех троих виновными в предумышленном хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа".

Бывшую чиновницу Минкультуры Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, решив, что она не знала о "преступном замысле" подельников, а просто не проверяла поступающие ей документы. Ее суд от наказания освободил за истечением срока давности.

Все подсудимые вины не признавали. Серебренников после приговора заявил, что недоволен решением суда.

Оглашение приговора фигурантам дела "Седьмой студии"

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Режиссер Кирилл Серебренников в судеВо время оглашения приговора фигурантам дела "Седьмой студии"Активисты, выступающие против обвинительного приговора Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", у здания Мещанского судаПисатель и журналист Дмитрий БыковРэпер ОксимиронСторонник Кирилла СеребренниковаАктивист в ожидании оглашения приговораМузыкант Рома ЗверьСторонники Кирилла Серебренникова у здания судаКирилл Серебренников перед началом оглашения приговора
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
Кирилл Серебренников Мещанский суд Алексей Малобродский МВД Коронавирус Москва Александр Калягин

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