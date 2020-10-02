Карантин по коронавирусу и ОРВИ затронул 25 петербургских школ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Полсотни классов в школах Петербурга отправлены на карантин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по образованию в пятницу.

"На обучение с использованием дистанционных технологий отправлен 51 класс в 25 школах. Решение принято в связи с выявлением и распространением коронавируса и ОРВИ", - сказал собеседник агентства.

Также по-прежнему на карантине находится один детский сад.

Как сообщалось, в начале прошлой недели на карантине находились 14 классов шести школ. Ранее в комитете сообщали, что переносить и продлевать школьные каникулы пока не планируется.