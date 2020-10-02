Отделение Райффайзенбанка накажут за отсутствие "ковидной" разметки на полу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Проверяющие московского объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) уличили отделение Райффайзенбанка на Смоленской-Сенной площади в нарушении требований по профилактике распространения коронавируса, заявил главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

Оказалось, что в отделении нарушают требование по измерению температуры и что там нет специальной разметки для социального дистанцирования. Также проверяющие увидели в помещениях сотрудников и посетителей без масок и перчаток.

По словам Блинова, за эти нарушения банк могут оштрафовать на сумму до 300 000 рублей.

Райффайзенбанк заявил, что соблюдает все меры безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Мы внимательно изучим заключения ОАТИ по итогам получения официального письма со стороны ведомства", - сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

Проверки учреждений в Москве ужесточили в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Чиновники стали говорить о выборе: либо граждане соблюдают действующие рекомендации, либо придется вводить более жесткие ограничения.