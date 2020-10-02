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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
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Свыше 80% заболевших COVID-19 россиян не соблюдали меры безопасности

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер и председатель оперштаба по коронавирусу Татьяна Голикова призвала граждан соблюдать все меры безопасности и масочный режим, чтобы не допустить ухудшения ситуации с COVID-19 в России; по ее словам, подавляющее большинство заразившихся не соблюдали никаких мер предосторожности.

"У нас с вами, по большому счету, нет выбора: либо мы соблюдаем все меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем на самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся", - сказала Голикова журналистам в пятницу.

"Мы обращаемся к гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены", - уточнила она. По ее словам, "гражданам необходимо соблюдать масочный режим, все меры безопасности социального дистанцирования, ношение масок и перчаток".

"Потому что 80-85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности, и сегодня очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами", - сказала Голикова.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявлено 9412 случаев заболевания коронавирусом - это самый большой показатель с мая.

Хроника 09 января – 02 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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