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Индекс PMI сферы услуг в России в сентябре упал до 53,7 пункта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В сентябре в России индекс PMI сферы услуг России опустился до 53,7 пункта с 58,2 пункта в августе, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Экономический кризис

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг в сентябре снизился до 53,7 пункта с 57,3 пункта в августе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как отмечается в исследовании, в конце третьего квартала рост новых заказов в целом был стабильным. Компании продолжали отмечать, что привлечение новых клиентов и возобновление операций привели к росту продаж. При этом темпы роста замедлились до трехмесячного минимума. Новые экспортные заказы продолжали оказывать давление на общий объем продаж, при этом количество новых заказов из-за границы сокращается седьмой месяц подряд, причем уверенными темпами.

Несмотря на дальнейший рост новых заказов, опрошенные компании указали на возобновление сокращения численности персонала в сентябре, что было вызвано наличием свободных производственных мощностей. Снижение было самым быстрым с июня, но скромным по сравнению с падением во втором квартале.

Объемы незавершенных заказов сокращались более быстрыми темпами. Падение в целом было незначительным и намного медленнее, чем рекордное сокращение, наблюдавшееся в апреле.

Между тем, как сообщается в пресс-релизе, средняя ценовая нагрузка росла резкими темпами, сопоставимыми с августовскими. Темпы инфляции были вторыми самыми высокими за шесть месяцев, поскольку компании увязывали рост цен на сырье с более высокими затратами на коммунальные услуги и поставки, а также с неблагоприятными колебаниями обменного курса.

Тем не менее компании смогли частично передать более высокие расходы на клиентов. Отпускные цены стабильно росли, причем самыми быстрыми темпами с марта.

"Деловые ожидания среди поставщиков услуг в сентябре понизились на фоне опасений относительно долгосрочности любого экономического восстановления. Компании сохраняли оптимизм в отношении увеличения деловой активности в предстоящем году, но степень позитивных настроений была исторически приглушенной", - говорится в отчете.

Ииндекс PMI обрабатывающих отраслей в сентябре снизился до 48,9 пункта с 51,1 пункта в августе.

Хроника 27 января – 05 октября 2020 годаЭкономический кризис
IHS Markit коронавирус PMI

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