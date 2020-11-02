Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре рухнул до 46,9

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре 2020 года индекс PMI обрабатывающих отраслей упал до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре, показало исследование IHS Markit.

Общее ухудшение деловой конъюнктуры в промышленных секторах в первый месяц IV квартала было самым быстрым за пять месяцев, однако темпы падения были намного медленнее, чем в апреле 2020 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как показал опрос, общий спад в обрабатывающих отраслях России ускорился на фоне возобновления падения объемов промышленного производства. В большинстве случаев компании связывали это со слабым клиентским спросом и продолжающимся негативным воздействием пандемии.

Из-за падения спроса в октябре продолжилось сокращение притока новых заказов. Спад был самым быстрым за пять месяцев, и некоторые компании отметили, что предложений и скидок было недостаточно, чтобы побудить клиентов размещать заказы. Однако снижение в значительной степени было обусловлено внутренними клиентами, поскольку новые экспортные заказы выросли впервые с декабря 2018 года.

Падение объемов новых заказов, неопределенность в отношении пандемии и длительность ограничений негативно сказались на деловых ожиданиях в промышленных секторах, которые снизились до минимального уровня с мая текущего года. Между тем в целом российские промышленные компании уверены в том, что объемы производства будут увеличиваться в ближайшие 12 месяцев.

В то же время в октябре в обрабатывающих отраслях России продолжилось сокращение рабочих мест, и при этом достаточно высокими темпами, несмотря на замедление по сравнению с сентябрем.

Свидетельством наличия избыточных мощностей стало также очередное ежемесячное снижение незавершенных заказов, темпы которого ускорились до существенных, поскольку сокращение новых заказов позволило компаниям завершить выполнение накопившихся заказов.

Хотя закупки сырья и материалов в октябре продолжали падать, проблемы с поставками оставались очевидными. Участники исследования зарегистрировали значительное удлинение сроков поставок на фоне нехватки сырья и логистических трудностей, вызванных пандемией.

Нехватка поставщиков способствовала резкому увеличению затрат. Цены на сырье росли заметными темпами, которые были самыми высокими с августа 2018 года. Некоторые респонденты также отметили, что неблагоприятные обменные курсы привели к росту импортных цен. Однако производители смогли переложить часть увеличившихся затрат на клиентов, резко подняв отпускные цены. Уровень инфляции цен на выпускаемую продукцию был максимальным с февраля 2019 года.

Запасы продолжили сокращаться, поскольку компании стремились сократить расходы и увеличить производство за счет использования существующих запасов для выполнения новых заказов.

"Российские производители потеряли дальнейший импульс к восстановлению в октябре, поскольку производство и новые заказы сократились. Единственным ярким пятном стал внешний спрос, который вырос впервые с декабря 2018 года. Слабые условия внутреннего спроса оказали давление на решения о приеме на работу, поскольку места уволенных по собственному желанию не часто восполнялись на фоне растущих свободных мощностей и усилий по сокращению расходов. Однако компании пытались сохранить маржу, поскольку самый быстрый рост цен на сырье с августа 2018 года был встречен резким увеличением отпускных цен. Согласно нашему последнему прогнозу, производственный сектор России продолжит сокращаться до второго квартала 2021 года, поскольку ожидается, что вызовы внутреннего спроса и сохраняющаяся неопределенность в отношении пандемии будут влиять на восстановление", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.