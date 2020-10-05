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Экс-полицейский из Москвы осужден на 13,5 года за фальсификацию дела о наркотиках

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Москве Черемушкинский суд приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного Дмитрия Дидурика по обвинению в фальсификации доказательств по делу о наркотиках. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

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Следствие и суд установили, что Дидурик, еще двое полицейских и наркозависимая москвичка решили посадить за наркотики заведомо невиновную женщину, знакомую наркозависимой. Они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков. Потерпевшая была арестована.

В марте 2015 года Дидурик и еще один сотрудник полиции незаконно приобрели больше 9,3 г героина, 3,37 г метадона, 19,7 г гашиша и 29,7 г амфетамина. Они хранили эти вещества в тайниках в здании отдела внутренних дел, для последующего незаконного сбыта. Наркотики нашла инспекция по личному составу УВД по ЮЗАО ГУ МВД Москвы.

Бывший оперуполномоченный признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и в подготовке к незаконному сбыту наркотиков.

МВД Москва Черемушкинский суд

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