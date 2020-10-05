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Путин отверг предположения о полном переходе школ на "дистанционку"

Путин отверг предположения о полном переходе школ на "дистанционку"
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на дистанционный формат обучения в будущем.

"Вновь повторю, разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными", - сказал он на встрече с учителями и студентами педвузов в режиме видеосвязи.

Президент пояснил, что "как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования".

Путин также обратился к студентам старших курсов не только педагогических, но и других вузов с просьбой приходить на работу в школу.

"Ваше право вести уроки, кружки, секции теперь закреплено в законе. Уверен, вы обязательно найдете общий язык с детьми, завоюете авторитет и доверие, сами сможете поучиться у сильных наставников", - сказал он в связи с этим.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса, Венесуэла.
Владимир Путин

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