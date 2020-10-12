Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник сервис по сбору данных от работодателей о сотрудниках, которые перешли на дистанционную работу, подвергся высокой нагрузке. Поэтому у отдельных пользователей могут возникнуть проблемы - сбои при попытке переслать эти данные, заявили в департаменте информационных технологий.

При проверке того, как столичные компании выполняют требования указа мэра № 97-УМ "данная ситуация будет учитываться", заверили в департаменте.

Там напомнили, что сервис "Предоставление информации об установлении численности работников" был запущен 9 октября. У организаций было несколько дней на подачу данных о сотрудниках, переведенных на удаленку.

"Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября", сообщили чиновники.

Ранее пользователи соцсетей начали жаловаться, что не могут передать сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках.

"Уважаемые пользователи! На сайте проводятся технические работы, поэтому у вас могут возникнуть сложности с прикреплением документов при заполнении форм на получение государственной услуги. Пожалуйста, при возникновении ошибки повторите попытку позже", - сообщил в связи с этим сайт мэра и правительства Москвы.

Мэр Сергей Собянин своим указом обязал всех работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников в период с 5 по 28 октября. Не позднее понедельника организации должны раз в неделю передавать через интернет данные о сотрудниках, работающих дистанционно, и о тех, кто будет приходить в офис. В частности, передаче подлежат номера телефонов, номера автомобилей или транспортных карт, если таковые у сотрудников имеются. Сервис для передачи данных работодателями заработал в пятницу утром на сайте mos.ru.

За отказ предоставлять эту информацию или за отправку противоречивых данных работодателям грозят штрафы.

В департаменте информационных технологий разъяснили, что следить за перемещениями граждан никто не собирается. Данные, которые запрашивают у работодателей, помогут в анализе влияния принимаемых мер на заболеваемость коронавирусной инфекцией, заверили чиновники.