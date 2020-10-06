Несколько гостиниц в Москве оштрафуют за нарушение масочного режима

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Несколько гостиниц в Москве оштрафуют за нарушения масочно-перчаточного режима, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов журналистам во вторник.

"Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: "Azimut", "Абрам Инн", "Центральный дом туриста", "Салют", "Университетская". В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима - маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе", - сказал Каюмов.

По его словам, гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы. "За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тыс. руб.", - добавил Каюмов.