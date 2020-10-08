Росприроднадзор не нашел токсичности в пробах воды с Камчатки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В пробах морской воды, взятой у берегов Камчатки, токсичные вещества не обнаружены, сообщила на встрече с пострадавшими серферами руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Будем искать по загрязнителям. Мы сделали запросы по морским судам о том, были ли у них аварии. Работаем с природопользователями, водоканалом и ТЭЦ. Сегодня пробы на полигоне отобрали", - сказала она.

Результаты исследований проб воды, отобранных с полигона, по ее словам, будут готовы 9 октября, проб грунта - 11-12 октября. Собираются также исследовать и отобрать пробы мелкой реки Мутнушка, которая протекает возле полигона и впадает в реку Налычево.

Она попросила у серферов контакты дайверов, которые фиксировали гибель морских животных на морском дне, чтобы "заснять, что на дне".

Чиновница также сообщила, что с "Новатэком" достигнута договоренность о создании на Камчатке центра экологического мониторинга с современной лабораторией.

Ранее в четверг проректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Земцов сообщил, что не подтвердилась версия о загрязнении моря ракетным топливом с полигона Радыгино. По его словам, следов ракетного топлива там пока не нашли.

В ответ на планы властей края проверить "Камчатский водоканал" и "Камчатскэнерго" на предмет возможной причастности к загрязнению акватории "Камчатскэнерго" заявило, что это исключено.

"Технологический процесс работы Камчатских ТЭЦ (станции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) не предполагает слив каких-либо производственных отходов в бухту, также на станциях не было зафиксировано никаких аварий и утечек топлива и каких-либо отходов", - заявила энергокомпания и выразила готовность подтвердить свои слова документами.

Эксперты и чиновники ищут источник загрязнения вод Авачинского залива после того, как серферы стали жаловаться на сильное раздражение глаз и кожи, а местные жители зафиксировали массовую гибель морских животных. По факту возбуждено уголовное дело.