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Научная экспедиция детально оценит масштаб нанесенного Авачинскому заливу ущерба

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Акваторию Авачинского залива с борта патрульного судна Кроноцкого заповедника "Анисифор Крупенин" в пятницу обследует большая группа ученых, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Чтобы детально ответить, какой ущерб в целом заливу был нанесен, завтра, 9 октября, планируется рейс судна "Анисифор Крупенин", - сказал Солодов в четверг в прямом эфире ситуационного центра в правительстве Камчатского края.

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Он отметил, что на борту судна будут водолазы, сотрудники Кроноцкого заповедника, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), Дальневосточного федерального университета. К участию в экспедиции приглашены представители Гринпис и Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Мне очень важно, чтобы всесторонний анализ был проведен", - подчеркнул Солодов.

Он уточнил, что ученые будут обследовать акваторию Авачинского залива к северу от устья реки Налычева до мыса Шипунский. Специалисты отберут пробы воды, придонного грунта и биоты.

Солодов подчеркнул, что угрозы здоровью или жизни людей на Камчатке нет. Об этом говорят результаты анализов проб, поступающих ежедневно. Некоторые превышения предельно допустимых концентраций есть по железу и фенолу, но, по заверениям ученых, угрозы для жизни они не представляют.

"В то же время случилось серьезное экологическое происшествие, и мы продолжаем докапываться до сути, до истинных причин", - сказал глава регион, отметив, что намерен уточнить перечень зарубежных лабораторий и специалистов, которые могут подключиться к исследованиям.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе, осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил о том, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По данным регионального Минздрава, за помощью к врачам с жалобами на ожоги глаз обратились 11 человек.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза – по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Ранее во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по части 2 статьи 247, части 2 статьи 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).

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Камчатка Камчатский край

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