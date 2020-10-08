"Камчатскэнерго" заявило о непричастности к загрязнению Тихого океана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Камчатскэнерго" заявило, что объекты компании не оказывают негативного влияния на акваторию Тихого океана, и выразило готовность доказать это, предоставив надзорным органам документы и продемонстрировав процесс производства.

"Технологический процесс работы Камчатских ТЭЦ (станции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) не предполагает слив каких-либо производственных отходов в бухту, также на станциях не было зафиксировано никаких аварий и утечек топлива и каких-либо отходов", - говорится в сообщении энергокомпании.

В "Камчатскэнерго" подчеркивают, что готовы документально доказать свое заявление.

"В подтверждение своего заявления энергокомпания готова представить контролирующим и надзорным органам необходимую документацию, а также, обеспечив доступ на любой промышленный объект, показать весь технологический процесс производства тепловой и электрической энергии для исключения объектов ПАО "Камчатскэнерго" из списка возможных виновных загрязнения Тихого океана", - сказано в сообщении.

Власти Камчатки намерены организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, которые потенциально могли оказать негативное воздействие на акваторию Тихого океана - Камчатский водоканал и "Камчатскэнерго".

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной водой Тихого океана на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в качестве наиболее вероятных версий причины экологического бедствия у берегов Камчатки специалисты рассматривают техногенное загрязнение и воздействие токсичных микроводорослей.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).