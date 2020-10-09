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Прокуратура направила иск к Норильсктрансгазу о возмещении почти 400 млн руб

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Таймырского района Красноярского края завершила проверку по факту разлива авиационного топлива в поселке Тухард, который произошел в июле 2020 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Трубопровод, из которого вытекло топливо, принадлежит АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN)).

"В ходе проверки было установлено, что данной организацией допущены грубые нарушения природоохранного законодательства, а также требований промышленной безопасности, что повлекло причинение окружающей среде ущерба на сумму свыше 398 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим ведомство направило в суд иск к АО о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде, а также возбудило административное дело по ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ (несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

Как сообщалось ранее, 12 июля у поселка Тухард Красноярского края произошла разгерметизация трубопровода АО "Норильсктрансгаз", в результате разлилось около 44,5 тонн авиационного топлива. Топливо через ручей попало в два безымянных озера. По факту инцидента следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

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