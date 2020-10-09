Попова назвала целесообразным перевод школьников на удаленку при выявлении в классе COVID-19

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Перевод школьного класса на дистанционное обучение целесообразен в том случае, если среди детей есть несколько заразившихся коронавирусом, при этом учителя крайне редко болеют COVID-19, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

"Ковид - это тоже респираторное заболевание, но мы его только изучаем. Поэтому если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистант. Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс (занятий - ИФ) во всей школе", - заявила Попова в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

"В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, "учителя, кстати, ковидом болеют редко".

"Больше всего заболевших (COVID-19 - ИФ) в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте, и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения", - уточнила Попова.

"Учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом. На сегодняшний день у нас практически нет случаев, когда бы учитель заразился от ребенка", - добавила руководитель Роспотребнадзора в беседе с изданием.