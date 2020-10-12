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Полиция подтвердила гибель людей при обстреле нижегородского автобуса

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В полиции подтвердили обстрел автобуса в Нижегородской области, в результате чего, по предварительным данным, есть погибшие.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Полиция просит жителей Борского района "проявлять осторожность в связи с тем, что преступник вооружен", а также откликнуться тем, кто обладает сведениями о произошедшем.

Ранее со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Борского района сообщалось о трех погибших и трех пострадавших в результате инцидента.

Нижегородская область

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