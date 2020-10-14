Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Житель Камчатки оштрафован за оправдание терактов в Крайстчерче

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хабаровский 1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Петропавловска-Камчатского, высказавшемуся в интернете в поддержку терактов, произошедших в 2019 году в новозеландском городе Крайстчерче, сообщает управление ФСБ России по Камчатскому краю.

Согласно сообщению, подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Следствие и суд установили, что в марте 2019 года житель краевого центра разместил в соцсети "Вконтакте" сообщение, в котором дал положительную оценку терактам, совершенным Брентоном Таррантом в мечетях Крайстчерча.

Весной этого года за аналогичное преступление на 600 тысяч рублей был оштрафован еще один житель Петропавловска-Камчатского, а в сентябре на 350 тыс. рублей был оштрафован житель Калининграда.

Кроме того, в январе этого года омича приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за оправдание теракта в Крайстчерче и призывы к свержению действующей в России власти.

15 марта Брентон Таррант устроил стрельбу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде. В результате нападения погиб 51 человек, еще 49 получили ранения.

В августе 2020 года Брентон Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы.

Камчатский край Петропавловск-Камчатский Новая Зеландия Крайстчерч

Новости по теме

Новости

Росгвардия заявила, что нижегородский стрелок законно владел оружием

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Стрелок из Нижегородской области получил разрешение на оружие без медосмотра

Пандемия коронавируса

Койки для больных коронавирусом заняты в России уже на 90%

Путин поручил провести эксперимент по маркировке пива и слабого алкоголя

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Пригожин решил судиться с Навальным и его соратниками

Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Пандемия коронавируса

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Онищенко ждет снижения заболеваемости COVID-19 не ранее декабря

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении

Госдума приняла законопроект "О Конституционном суде" в I чтении
Пандемия коронавируса

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.

Гинцбург допустил, что COVID удастся взять под контроль к концу 2021г.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');