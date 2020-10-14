Житель Камчатки оштрафован за оправдание терактов в Крайстчерче

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Хабаровский 1-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Петропавловска-Камчатского, высказавшемуся в интернете в поддержку терактов, произошедших в 2019 году в новозеландском городе Крайстчерче, сообщает управление ФСБ России по Камчатскому краю.

Согласно сообщению, подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Следствие и суд установили, что в марте 2019 года житель краевого центра разместил в соцсети "Вконтакте" сообщение, в котором дал положительную оценку терактам, совершенным Брентоном Таррантом в мечетях Крайстчерча.

Весной этого года за аналогичное преступление на 600 тысяч рублей был оштрафован еще один житель Петропавловска-Камчатского, а в сентябре на 350 тыс. рублей был оштрафован житель Калининграда.

Кроме того, в январе этого года омича приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за оправдание теракта в Крайстчерче и призывы к свержению действующей в России власти.

15 марта Брентон Таррант устроил стрельбу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде. В результате нападения погиб 51 человек, еще 49 получили ранения.

В августе 2020 года Брентон Таррант приговорен к пожизненному лишению свободы.