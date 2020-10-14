Налоговики со второй попытки зарегистрировали нового гендиректора ВМТП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Инспекция Федеральной налоговой службы России (ИФНС) по Ленинскому району Владивостока со второго раза зарегистрировала изменение сведений о генеральном директоре ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO).

Эти материалы размещены на сайте ИФНС. Руководителем ВМТП с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ зарегистрирован Роман Кухарук.

12 октября инспекция отказалась зарегистрировать эти изменения, не называя причину.

Наблюдательный совет ВМТП досрочно прекратил с 1 октября полномочия гендиректора Заирбека Юсупова и назначил вместо него Кухарука. Докеры ВМТП несколько дней протестовали против смены руководства. Юсупов с ними встретился и выразил готовность оспорить увольнение в суде.

9 октября Кухарук издал распоряжение об отмене всех доверенностей, выданных 11 топ-менеджерам порта 2 октября. В частности, отменены доверенности заместителю гендиректора по экономике и финансам Елене Шиповской, директорам производственного департамента Хаджимураду Омарову, коммерческого департамента Мансуру Кадиеву, юридического департамента Гусейну Мухтарову, который также является председателем территориальной общественной организации работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров.

Кроме того, отменены выданные ранее доверенности на совершение от имени ПАО "ВМТП" ряда действий, включая заключение, изменение, расторжение договоров займа, кредита, залога, ипотеки, поручительства, договоров уступки прав требования (цессии), соглашений о переводе долга.

После сообщения FESCO об отзыве доверенностей у топ-менеджеров ВМТП, на сайте порта появилось заявление о том, что гендиректором порта остается Юсупов.

Трудовой спор в ВМТП разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов (владеет 32,5% акций головной компании группы - ДВМП) называет происходящее рейдерским захватом компании. Менеджмент FESCO и акционеры, в совокупности контролирующие 33,9% капитала группы, это заявление опровергают.