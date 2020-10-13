Налоговики отказались зарегистрировать нового гендиректора Владивостокского порта

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Инспекция Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Ленинскому району Владивостока в понедельник отказала в регистрации изменений сведений о гендиректоре ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в группу FESCO). Об этом говорится на сайте инспекции.

Наблюдательный совет ВМТП досрочно прекратил с 1 октября полномочия гендиректора предприятия Заирбека Юсупова и назначил вместо него Романа Кухарука.

По информации ИФНС, документы на изменения, вносимые в сведения реестра о лице, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, были поданы 3 октября в электронном виде. Налоговый орган отказал компании в госрегистрации этих изменений.

9 октября стало известно, что Кухарук отменил все доверенности, выданные 2 октября 11 топ-менеджерам порта. В частности, отменены доверенности, выданные заместителю гендиректора ПАО "ВМТП" по экономике и финансам Елене Шиповской, директору производственного департамента Хаджимураду Омарову, директору коммерческого департамента Мансуру Кадиеву, директору юридического департамента Гусейну Мухтарову, который также является председателем территориальной общественной организации работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров.

Кроме того, отменены выданные ранее доверенности на совершение от имени ПАО "ВМТП" ряда действий, включая заключение, изменение, расторжение договоров займа, кредита, залога, ипотеки, поручительства, договоров уступки прав требования (цессии), соглашений о переводе долга.

После сообщения FESCO об отзыве доверенностей у топ-менеджеров ВМТП, на сайте порта появилось заявление о том, что гендиректором порта остается Юсупов.

Против смены гендиректора выступали докеры ВМТП. Они устраивали ежедневные акции протеста в порту, а когда 5 октября к ним пришли Кухарук и президент FESCO Аркадий Коростелев, рабочие забросали их касками. 7 октября Юсупов сказал докерам, что если он им нужен, он оспорит свое увольнение в суде.

Трудовой конфликт в ВМТП разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов (владеет 32,5% акций головной компании группы - ДВМП) называет происходящее рейдерским захватом компании. Менеджмент FESCO и акционеры, в совокупности контролирующие 33,9% капитала группы это заявление опровергают.

FESCO - один из крупнейших в России операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. В числе активов группы - Владивостокский морской торговый порт, ж/д оператор "Трансгарант", оператор вагонов-платформ для перевозки контейнеров "Русская тройка". В управлении FESCO - 40 тыс. контейнеров, порядка 6 тыс. фитинговых платформ. В составе флота - 19 транспортных судов, преимущественно осуществляющих перевозки на собственных морских линиях.