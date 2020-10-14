Минприроды поддержало Росгеологию в необходимости докапитализации

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минприроды поддерживает "Росгеологию" в необходимости докапитализации компании, обратится в правительство с соответствующим предложением, сообщил заместитель главы Минприроды Денис Храмов в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам.

"Мы выйдем в правительство с предложением о докапитализации "Росгеологии", чтобы она могла развивать современные компетенции, сервисное направление, импортозамещение", - сказал он.

Храмов также подчеркнул, что "Росгеологии" необходимо активизировать расходы, сокращать долю госзаказа. "Бросать эту компанию не будем, но сделать из нее настоящего игрока на рынке геологоразведки, на базе которого можно будет развивать отечественные компетенции, надо стремиться", - добавил замминистра.

Он также напомнил, что в настоящее время готовится новая стратегия развития "Росгеологии". "Мы сейчас подходим к ней с новыми мерками. Совет директоров, который сейчас формируется, будет пересматривать новую стратегию. Вряд ли это будет компания, которая будет полностью исполнять госзаказ. Важно получать контракты от частных компаний", - добавил Храмов.

По его словам, новая стратегия "Росгеологии" будет готова до конца этого года.

Храмов также отметил, что у "Росгеологии" есть все возможности получения контрактов от частных компаний: "Есть определенные виды работ, которые крупные компании не делают. Например, параметрическое бурение или работы, связанные с масштабным региональным геологическим изучением. Для частных компаний это слишком широко, они работают, в первую очередь, в пределах своих лицензионных участков. Недропользователи часто говорят, что им не хватает материалов для глобального взгляда, чтобы понимать модель нефтегазоносности области. В этой нише может работать "Росгеология", здесь развивать свои технологические преимущества".

В середине января Минфин не поддержал просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей для модернизации оборудования. Между тем, в пресс-службе "Росгеологии" "Интерфаксу" сообщали, что по итогам встречи Сергея Горькова с исполняющим обязанности первого вице-премьера - министра финансов Антоном Силуановым "принято решение продолжить обсуждение проблем, связанных с докапитализацией геологоразведочного холдинга, а также других вопросов, связанных с поддержкой "Росгеологии" со стороны ее акционера".