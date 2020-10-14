Совет ЕС начал процедуру утверждения санкций по инциденту с Навальным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС приступил к проведению письменной процедуры утверждения санкций по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, постановление будет опубликовано в четверг утром, сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник.

"Могу подтвердить, что вопрос об ограничительных мерах, связанных с господином Навальным, прошел сегодня через Комитет постоянных представителей (стран ЕС - ИФ). Завтра утром ожидается публикация юридического акта в "Официальном журнале" Европейского союза", - сообщил собеседник агентства в среду в Брюсселе.

"Совет ЕС проводит письменную процедуру принятия решения, итог которой будет опубликован в четверг утром", - добавил дипломат. Он отказался уточнять число и специфику объектов санкций, предложив дождаться официальной публикации.

Ранее стало известно, что в среду в Комитете постоянных представителей государств (КОРЕПЕР) согласовали санкции по делу Навального.

Журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил, что ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации. Ограничительные меры вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС в четверг.

В понедельник глава МИД Германии Хайко Маас, прибыв в Люксембург на Совет ЕС, заявил журналистам, что ФРГ и Франция совместно выработали варианты ограничительных мер в связи с отравлением Навального и предложат их к рассмотрению на Совете ЕС.

8 октября французская газета Le Monde со ссылкой на источники сообщала, что под санкции могут подпасть девять сотрудников администрации президента РФ и силовых ведомств – предлагается запретить им въезд в Европу и заморозить их активы в ЕС.

6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.