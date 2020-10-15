Несанкционированная свалка загорелась в ингушском Малгобеке

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Малгобеке (Ингушетия) по неизвестной причине загорелась свалка на мусорном полигоне площадью 10 га, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды региона.

"В Малгобеке на несанкционированной свалке произошло возгорание. На месте происшествия находятся сотрудники управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил собеседник агентства, пожар зафиксирован по всему периметру территории - это порядка 70-80 м.

Общая площадь мусорного полигона составляет порядка 10 га.

Причины возгорания уточняются.

Экологи вызвали на место происшествия пожарные силы МЧС, представителей администрации Малгобека.