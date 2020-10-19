Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 39 899 915+229 235

Эксперты узнали об атаках хакеров из КНДР на военные организации в РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи атакует военные и промышленные организации в ряде стран, в частности, в России и на Украине, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Как заявила изданию руководитель отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасия Тихонова, весной этого года хакеры, воспользовавшись пандемией коронавируса, проводили вредоносные рассылки, в том числе через соцсети, для получения конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний.

По словам эксперта, целью злоумышленников стали военные организации в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в России, на Украине, в Словакии, Турции и Южной Корее. Тихонова рассказала, что Kimsuky известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee. С 2010 года группировка начала активно атаковать объекты на территории Южной Кореи, но позже расширила географию атак, отмечает эксперт Group-IB.

"Ъ" со ссылкой на доступные в интернете документы отмечает, что в атаках использовался целенаправленный фишинг (мошеннические рассылки). Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Денис Легезо говорит, что группировки хакеров, которые принято относить к Северной Корее, стали использовать в своих документах-приманках данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Это позволяет предположить, что эти группы теперь также стали интересоваться промышленным шпионажем, тогда как раньше занимались только кибершпионажем, связанным с политикой, или коммерческими проектами (например, атакуя криптобиржи), говорит Лезего.

"Ъ" также приводит данные телеграм-канала SecAtor, согласно которым в апреле 2020 года Kimsuky атаковали "Ростех". В "РТ-Информ" (дочерняя компания госкорпорации, которая занимается информационной безопасностью) не подтвердили и не опровергли эту информацию, отмечает издание.

Однако там заявили об увеличении числа кибератак на информационные ресурсы "Ростеха" и его организаций в период с апреля по сентябрь. Вместе с тем в "РТ-Информ" отметили, что большинство атак были плохо подготовлены и не представляли собой серьезной угрозы.

Kimsuky Северная Корея Group-IB Анастасия Тихонова Ростех РТ-Информ

Новости
Пандемия коронавируса

В Тюменской области заболели 30% медработников

В России за сутки выявлено почти 16 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено почти 16 тыс. случаев заражения COVID-19
Авария на ТЭЦ в Норильске

Экс-мэр Норильска приговорен к исправительным работам из-за аварии на ТЭЦ-3

Арестован врач, выдавший медсправку нижегородскому стрелку

Арестован врач, выдавший медсправку нижегородскому стрелку
Пандемия коронавируса

В московских больницах лечатся 10 000 больных с COVID-19

Следствие считает чешского журналиста Лариша вербовщиком Сафронова

Следствие считает чешского журналиста Лариша вербовщиком Сафронова
Пандемия коронавируса

Школы Забайкалья переведут на "дистанционку" из-за вспышек COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 октября

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Попова назвала условия сохранения очного обучения студентов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');