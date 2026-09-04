Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев, пополнение реестра иноагентов, рост числа долларовых миллиардеров в мире, бабье лето в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поездку в Москву и Киев в выходные, сообщает Axios со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать их визит. Он заявил, что не исключен выход на мирное урегулирование ситуации на Украине, но пока предпосылок нет.

- Россия направила генсеку ИКАО срочное обращение в связи с заявлениями Киева по поводу безопасности полетов в российском воздушном пространстве.

- Минюст РФ внес в реестр иноагентов интернет-издание "Новая газета".

- ФАС сообщила об ограничении роста цен на АЗС не выше инфляции в рамках соглашений с 12 компаниями.

- Wildberries открыла первые партнерские пункты приема для обработки товаров. Они начали работать в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.

- Количество долларовых миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось на 8,2%, их совокупное состояние повысилось на 12,8%, достигнув $15,1 трлн.

- OpenAI выпустила новую ИИ-модель GPT-6 Astra.

- Эдмонд Худоян стал семикратным чемпионом России по боксу, победив Володю Мнацаканяна на чемпионате в Саранске.

- В московском регионе после дождливых выходных ко вторнику придет бабье лето.