Москва отвергла заявления Киева о якобы небезопасности воздушного пространства РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона направила генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саласару срочное обращение в связи с заявлениями Киева по поводу безопасности полетов в российском воздушном пространстве, заявили в МИД РФ.

"В связи с заявлениями со стороны Украины, направленными на создание непосредственных угроз гражданской авиации, компетентные органы власти Российской Федерации находятся в контакте с руководством Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

Как пояснили на Смоленской площади, "Российской Федерацией заявлен решительный протест в связи с безрассудными террористическими действиями Украины, противоречащими международному праву".

"Категорически отвергнуты выпущенные украинскими властями уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства Российской Федерации - они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства", - подчеркнули в МИД РФ.

Как указали на Смоленской площади, российская сторона призвала генсекретаря ИКАО "осудить неправомерное вмешательство" Киева в деятельность гражданской авиации и создание для нее прямых угроз, а также "принять адресные меры, нацеленные на прекращение со стороны Украины этих действий".

"Российская Федерация бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации", - заключили в МИД.

Как сообщалось, 2 сентября Росавиация выпустила NOTAM, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.

"Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний", - говорилось в сообщении Росавиации в мессенджере Мах.

Как пояснили в Росавиации, ее извещение связано с тем, что ранее авиавласти Украины "выпустили нелигитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ".

В ведомстве отметили, что Росавиация во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти "реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле".

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин, комментируя угрозу президента Украины Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации, заявил, что авиационные службы учитывают такие угрозы и своевременно к ним готовятся, значимых перерывов в работе гражданской авиации не допустят.