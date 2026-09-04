Минюст РФ внес в реестр иноагентов интернет-издание "Новая газета"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ в пятницу пополнил реестр иноагентов и внес в него, в частности, интернет-издание "Новая газета".

Также в реестр внесены культуролог и телеведущий Сергей Лейбград, издатель Феликс Сандалов, Татьяна Татаринова и журнал "Историческая экспертиза".

"Новая газета" 28 марта 2022 года приостановила свою работу в связи предупреждениями Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагентов. Часть редакции запустила новый проект в Европе. В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность "Новой газеты Европа".