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При крушении вертолета в Вологодской области погибли четыре человека

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате крушения во вторник вертолета в Нюксенском районе Вологодской области погибли четыре человека, сообщили "Интерфаксу" в Вологодской транспортной прокуратуре.

"Известно о четырех погибших. По предварительным данным, это владелец аэропредприятия, которому принадлежал вертолет, сотрудница, паспорт которой нашли на месте, Олег Васильев (гендиректор АО "Дед Мороз" - ИФ), которого уже опознали, и пилот", - сказал старший помощник Вологодского транспортного прокурора Павел Ивойлов.

По состоянию на вечер вторника было найдено только одно тело - Васильева. В среду поисковая операция на месте крушения продолжится.

В РоссииДва человека погибли при крушении вертолета в Вологодской областиЧитать подробнее

Во вторник днем поступило сообщение, что в реку Сухона в районе населенного пункта Бобровское в Вологодской области упал четырехместный легкомоторный вертолет Robinson R44. Он принадлежал вертолетной компании "Аэросоюз" и летел из Вологды в Великий Устюг. По уточненным данным, при крушении погибло четыре человека.

Васильев с 2012 по 2019 год был заместителем губернатора Вологодской области, в последние годы курировал социальный блок правительства региона. В сентябре 2019 года, после переизбрания губернатора Олега Кувшинникова, он не вошел в новый состав правительства.

В начале 2020 года Васильев был назначен сначала и.о., а затем директором АО "Дед Мороз", которому переданы объекты "вотчины" Деда Мороза в Великом Устюге. Вотчину Деда Мороза на его родине ежегодно посещают около 300 тыс. туристов, в основном семьи с детьми. В комплекс входят дом и зоосад Деда Мороза, Тропа сказок и другие объекты, а также гостиница, коттеджи, кафе и магазины.

Вологодская область

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