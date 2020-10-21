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Дело журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева направлено в суд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В суд направлено уголовное дело журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, сообщили в СК Дагестана. Им вменяют участие в террористической и экстремистской организациях и организацию финансирования терроризма.

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По версии следствия, находящийся сейчас в розыске Исраил Ахмеднабиев в 2009 году присоединился к террористической организации. Тогд же он "объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими неустановленными лицами для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций".

Ради распространения идей террористических организаций и финансирования терроризма они организовали сбор средств через созданные ими благотворительные фонды и группы в интернете. Жертвователи думали, что посылают деньги на сирот, тяжелобольных, строительство мечети и помощь сирийским беженцам, установило следствие. Всего, по оценкам СК, подозреваемые собрали не меньше 68 000 000 рублей, $200 000 48 000 турецких лир

"Гаджиев, являясь редактором отдела религии общественно-политической еженедельной газеты, опубликовал ряд статей с призывом жертвовать деньги в созданные ими фонды. Его также обвиняют в попытке воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их к участию в деятельности террористической организации", - говорится в пресс-релизе.

Расследование дела трех фигурантов завершено и направлено в суд, дела разыскиваемых соучастников продолжают расследоваться.

Абдулмумина Гаджиева и еще двух жителей Дагестана задержали в июне 2019 года по подозрению в финансировании терроризма.

Гаджиев вину не признает, в его поддержку выступают коллеги и правозащитники. Арест он оспорил в ЕСПЧ.

21 июня 2019 года три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

2 октября 2019 года в редакции "Черновика" по делу Гаджиева провели обыски и изъяли системные блоки компьютеров и документацию

Дагестан СКР Исраил Ахмеднабиев Абдулмумин Гаджиев Черновик

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