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В Дагестане журналисту "Черновика" предъявили обвинение по делу террористической организации

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следствие в Дагестане предъявило обвинение арестованному в июне журналисту Абдулмумину Гаджиеву, сообщил "Интерфаксу" заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Гаджиеву предъявили обвинение по ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК РФ", - сказал Магомедов.

По его словам, из материалов следствия следует, что Гаджиев якобы своими публикациями в "Черновике" призывал людей жертвовать деньги в благотворительный фонд "Ансар", из которого часть средств уходила на финансирование боевиков в Сирии. "Эти обвинения сфабрикованы, они абсурдны. Ничем подобным Гаджиев не занимался", - сказал Магомедов.

Журналиста "Черновика", который руководит в газете разделом "Религия", и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня, а 18 июня суд в Махачкале арестовал Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма.

Сам он вину не признает, и коллеги выступают в его поддержку. 21 июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Дагестан Абдулмумин Гаджиев

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