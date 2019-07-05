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СПЧ попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана проверить дело журналиста "Черновика"

По словам Михаила Федотова, в Дагестане не верят,что задержание Гаджиева справедливо и законно

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов попросил генпрокурора Юрия Чайку, председателя СКР Александра Бастрыкина и главу Дагестана Владимира Васильева взять личный контроль дело редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.

Эти обращения Федотов подписал на встрече с учредителем издания Магди Камалов. Камалов рассказал о ситуации вокруг ареста Гаджиева и о давлении, которое оказывается на газету. Коллеги арестованного считают абсурдными предъявленные ему обвинения в финансировании терроризма, отметили в СПЧ. По мнению журналистов, Гаджиева преследуют за его активную профессиональную деятельность.

"То, что с ним сегодня делают силовые структуры - это плохой пример таких понятий, как "государственность", "право", "закон" и "правосудие" для населения Северного Кавказа. Очень трудно объяснять населению Дагестана, что задержание Гаджиева - это есть акт справедливости и законности со стороны государства", - говорится в обращении Федотова.

Группа поддержки Гаджиева 5 июля заявила, что Минюст Дагестана отказался согласовать несколько уличных акций в Махачкале. Как сообщил представитель группы Арсен Магомедов, активисты подали семь уведомлений о митингах и демонстрации на разные даты, от 30 июня до 14 июля и по разным адресам. На все заявки они получили отказы.

Отказ в проведении митинга на центральной площади Минюст объяснил тем, что к ней прилегают задания органов власти, у театра - расположением вблизи железной дороги и электросетей, в парке 50-летия Октября - проведением там ярмарки, уточнил он. Отказ разрешить демонстрацию на улице Танкаева чиновники объяснили тем, что рядом находятся военные объекты. По словам Магомедова, речь идет о военной комендатуре, береговой базе бригады надводных кораблей и военной автоинспекции, которые находятся в двух километрах от места, где хотели пройти сторонники Гаджиева.

Абдулмумин Гаджиев руководит в "Черновике" отделом "религия". Его и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня. 18 июня Советский райсуд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца по обвинению в финансировании терроризма. Гаджиев вину не признает. Коллеги выступают в его поддержку. 21 июня июня три дагестанских еженедельника вышли с одинаковым оформлением первой полосы с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Дагестан Черновик терроризм Абдулмумин Гаджиев СПЧ Михаил Федотов Владимир Васильев Юрий Чайка Александр Бастрыкин

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