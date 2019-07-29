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Журналисту "Черновика" в Дагестане изменили роль в деле о финансировании терроризма

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Журналисту дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву изменили квалификацию обвинения, говорится в сообщении пресс-службы правозащитного центра "Мемориал".

"Один из его адвокатов Шамиль Магомедов (работает по соглашению с правозащитным центром "Мемориал") обратил внимание, что следствие в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева изменило его роль с "непосредственного финансиста" на "идейного вдохновителя". Якобы он публиковал статьи, провоцирующие людей перечислять деньги благотворительному фонду "Ансар". Ранее обвинение утверждало, что журналист непосредственно сам финансировал этот и другие фонды", - говорится в сообщении "Мемориала" в понедельник.

В постановлении управления Следственного комитета по Дагестану, имеющемуся в распоряжении "Мемориала", говорится, что "в результате введения Гаджиевым в заблуждение неустановленное количество граждан перечислили денежные средства в фонд Ахмеднабиева и не менее 6 миллионов рублей из них были переданы для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера".

Между тем, адвокат Магомедов отмечает, что следствие не указывает "ни заголовки статей Гаджиева, ни даты их публикаций, ни краткого их содержания".

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"Непонятно, каким образом определили денежную сумму в размере 6 миллионов рублей и откуда известно, что она была перечислена под воздействием публикаций Гаджиева. Или следователи даже не попытались это сделать и свои предположения выдают за установленные факты?" - задался вопросом адвокат.

По мнению юриста-координатора "Мемориала" Галины Тарасовой, это постановление не соответствует требованиям УПК России. "По закону оно должно содержать описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вместо этого обвинение представляет собой декларативно-пропагандистский текст, в том числе о "миротворческой" деятельности России в Сирии, экономических потерях крупных российских компаний в данном регионе и т. д. Наличие у Гаджиева умысла как на участие в деятельности террористической организации, так и на организацию финансирования терроризма не обосновывается в обвинении ничем, кроме фантазий и измышлений следствия", - отмечает Тарасова.

29 июля Советский суд Махачкалы отказался удовлетворить жалобу адвоката на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева.

В "Мемориале" напомнили что сотрудники СУ СК по Дагестану задержали Гаджиева 14 июня после обыска в его доме обыск. Они не обнаружили ничего противозаконного, но изъяли телефоны и компьютеры, а самого журналиста доставили в следственные органы. 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. После того, как Совет по правам человека выступил с обращением по этому делу, Генпрокуратура России поручила провести проверить сведения об уголовном преследовании журналиста.

Дагестан Абдулмумин Гаджиев

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