Журналисту "Черновика" в Дагестане изменили роль в деле о финансировании терроризма

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Журналисту дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву изменили квалификацию обвинения, говорится в сообщении пресс-службы правозащитного центра "Мемориал".

"Один из его адвокатов Шамиль Магомедов (работает по соглашению с правозащитным центром "Мемориал") обратил внимание, что следствие в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева изменило его роль с "непосредственного финансиста" на "идейного вдохновителя". Якобы он публиковал статьи, провоцирующие людей перечислять деньги благотворительному фонду "Ансар". Ранее обвинение утверждало, что журналист непосредственно сам финансировал этот и другие фонды", - говорится в сообщении "Мемориала" в понедельник.

В постановлении управления Следственного комитета по Дагестану, имеющемуся в распоряжении "Мемориала", говорится, что "в результате введения Гаджиевым в заблуждение неустановленное количество граждан перечислили денежные средства в фонд Ахмеднабиева и не менее 6 миллионов рублей из них были переданы для материально-технического обеспечения организованных групп и незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирии и России для совершения преступлений террористического характера".

Между тем, адвокат Магомедов отмечает, что следствие не указывает "ни заголовки статей Гаджиева, ни даты их публикаций, ни краткого их содержания".

"Непонятно, каким образом определили денежную сумму в размере 6 миллионов рублей и откуда известно, что она была перечислена под воздействием публикаций Гаджиева. Или следователи даже не попытались это сделать и свои предположения выдают за установленные факты?" - задался вопросом адвокат.

По мнению юриста-координатора "Мемориала" Галины Тарасовой, это постановление не соответствует требованиям УПК России. "По закону оно должно содержать описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вместо этого обвинение представляет собой декларативно-пропагандистский текст, в том числе о "миротворческой" деятельности России в Сирии, экономических потерях крупных российских компаний в данном регионе и т. д. Наличие у Гаджиева умысла как на участие в деятельности террористической организации, так и на организацию финансирования терроризма не обосновывается в обвинении ничем, кроме фантазий и измышлений следствия", - отмечает Тарасова.

29 июля Советский суд Махачкалы отказался удовлетворить жалобу адвоката на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева.

В "Мемориале" напомнили что сотрудники СУ СК по Дагестану задержали Гаджиева 14 июня после обыска в его доме обыск. Они не обнаружили ничего противозаконного, но изъяли телефоны и компьютеры, а самого журналиста доставили в следственные органы. 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. После того, как Совет по правам человека выступил с обращением по этому делу, Генпрокуратура России поручила провести проверить сведения об уголовном преследовании журналиста.