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Что произошло за день: среда, 21 октября

Протоиерей Димитрий Смирнов, бомбардировщик в Хабаровске и звание для Михалкова

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер протоиерей Димитрий Смирнов. Бывшему председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи было 69 лет. Протоиерея будут отпевать 23 октября в храме Христа Спасителя.

- В России за сутки от COVID-19 умерли рекордные 317 человек. Всего было выявлено еще 15 700 заболевших, в том числе 4389 в Москве.

- Путин заявил, что у властей нет планов вводить жесткий карантин в РФ. Президент сообщил, что "генеральный путь борьбы с коронавирусом - тестирование, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты и вакцинация". Между тем главный инфекционист Минздрава сообщил, что перчатки - не такая эффективная мера борьбы с COVID-19, поскольку многие пользуются ими неправильно. Лучше использовать антисептики.

- В Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-34. ЧП произошло при проведении планового учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались. Угрозы их здоровью нет.

- Премьер Армении призвал армянский народ к оружию. Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха, а значит армянам нужно "взять оружие в руки и стоять на защите своей родины".

- Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ. Документ предусматривает повышение с 1 января 2021 года до 15% ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. Согласно поправкам ко II чтению, повышенную ставку НДФЛ предлагается не распространять на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховых выплат.

- ФАС признала, что Tele2 незаконно повысила цены на связь. Оператору будет выдано предписание по устранению необоснованного повышения цен на услуги. В действиях Tele2 регулятор усмотрел нарушения антимонопольного законодательства, которые привели к ущемлению интересов абонентов.

- Самый мощный в мире ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота РФ. Длина судна – 173,3 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Ледокол относится к проекту 22220, эти атомоходы будут обеспечивать проводку судов с сырьем, они способны пробивать лед толщиной до трех метров.

- Никита Михалков стал Героем Труда РФ. Владимир Путин присвоил режиссеру это звание "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу".

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