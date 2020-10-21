Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивном НДФЛ

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в России с 1 января 2021 года прогрессивного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Законопроект (N1022669-7) был внесен в парламент правительством в конце сентября. Он предусматривает повышение с 1 января 2021 года до 15% ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

По расчетам Минфина дополнительные доходы бюджета от данной новации в 2021 г. оценивались в размере 60 млрд рублей; в 2022 г. - 64 млрд рублей; в 2023 году - 68,5 млрд рублей.

"НДФЛ, исчисленный по новому порядку, будет удерживаться каждым налоговым агентом", - заявил в ходе заседания Госдумы замминистра финансов Алексей Сазанов. В случае неполного удержания НДФЛ в течение налогового периода остаток будет уплачиваться налогоплательщиком самостоятельно в следующем году на основе уведомления от налогового органа, пояснил Сазанов.

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров напомнил, что комитет предложил поддержать законопроект в первом чтении. "Есть целый ряд вопросов, которые рекомендуется посмотреть ко второму чтению", - сказал он.

Как сообщалось, комитет предлагал не повышать ставку для доходов от продажи всего имущества, а не только недвижимости. Также предлагалось сохранить НДФЛ в размере 13% при налогообложении страховых выплат: в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и выплат по возмещению вреда.

Отдельно комитет поднимал вопрос взимания НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (налог на дивиденды), который сейчас для физлиц составляет 13% и подпадает под повышенную ставку в размере 15%. Комитет напоминал, что налогообложение аналогичных доходов российских организаций осуществляется по ставке 13% по налогу на прибыль организаций, и предлагал обсудить вопрос о налогообложении по единым принципам вне зависимости от получателей.

Комитет также предлагал рассчитывать дополнительный налог налоговым органам, а не налоговым агентам на основании сведений, полученных от налоговых агентов по окончании налогового периода. То есть уплачивать повышенный НДФЛ на основании налоговых уведомлений.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели", - цитирует слова спикера Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба парламента.

Поправки ко второму чтению законопроекта принимаются до 8 ноября.

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала - от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год.