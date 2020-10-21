НДФЛ в 15% предложили не распространять на доходы от продажи имущества

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Повышенную ставку НДФЛ предлагается не распространять на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховых выплат. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о введении ставки НДФЛ в 15% для доходов свыше 5 млн рублей внесены в правительство РФ.

Перечень доходов, подпадающих под повышенный НДФЛ, уточнен по итогам обсуждения с парламентом и регионами, говорится в сообщении Минфина.

"Основной принцип законопроекта - применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов. (. . .) Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат. В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости", - поясняется в сообщении.

Предложение не применять повышенную ставку к доходам от продажи всего имущества, а не только недвижимости, а также страховым выплатам, ранее внес бюджетный комитет Госдумы.

Законопроект о прогрессивном НДФЛ был внесен в парламент 17 сентября, в среду он был принят в первом чтении. Документ предполагает увеличение до 15% с 2021 года налоговой ставки НДФЛ в отношении доходов в части превышения 5 млн рублей в год. При этом ставку 13% для любой суммы дохода предлагалось сохранить для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения. В конце сентября премьер Михаил Мишустин заявил, что еще одна часть доходов граждан может быть исключена из базы расчета повышенного НДФЛ, поручил Минфину и парламенту проработать этот вопрос.

Позже думский комитет по бюджету предложил ко второму чтению предусмотреть в законопроекте сохранение ставки 13% для доходов от продажи любого имущества и страховых выплат.

Как отмечается в сообщении Минфина, при распространении 15%-ной ставки на все доходы, кроме доходов от продажи недвижимого имущества, повышенный НДФЛ пришлось бы применять даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн рублей, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества превысил его. Применять в таких случаях повышенную ставку было бы несправедливо, так как человек получает такие доходы не на постоянной основе, поясняет министерство.